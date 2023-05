Aichach-Griesbeckerzell/Obergriesbach

Zum Jubiläum der Zeller Schule geben sich Tiere ein Stelldichein

Plus Ihren 50. Geburtstag feiert die Grundschule Griesbeckerzell-Obergriesbach mit drei Jahren Verspätung. Beim Fest geht es auch um den Schutz von Umwelt und Natur.

Von Erich Echter

Mit einem Schulfest feierte die Grundschule im Aichacher Ortsteil Griesbeckerzell mit einem Schulfest das Jubiläum "50 Jahre Schulverband Griesbeckerzell-Obergriesbach" – mit dreijähriger Verspätung. Schulleiterin Martina Ritzel sagte: " Corona hat unsere Pläne etwas durcheinandergebracht." Die Geburtstagsfeier der Schule erfuhr am Freitag eine riesige Resonanz. Eingegangen waren 500 Anmeldungen und es dürfte keiner der Angemeldeten in der Schulturnhalle gefehlt haben. Unter den Gästen waren die ehemaligen Schulleiter Hermann Winkler und Helmut Lenz, die Bürgermeister Klaus Habermann für ihr Engagement lobte.

Rektorin Martina Ritzel erinnerte an die große Schulreform 1969, als die Zwergschulen aufgelöst wurden, das neue Schulhaus in Griesbeckerzell bezugsfertig war und der Schulverband Griesbeckerzell-Obergriesbach gegründet wurde. Bis 2007 wurden die Grundschulklassen eins bis vier und die Hauptschulklassen fünf bis sechs in den Schulhäusern in Griesbeckerzell und Obergriesbach unterrichtet. Bis 2010 gab es in beiden Schulhäusern nur noch jeweils einmal die Klasse eins bis vier. Seit 2010/11 besuchen alle Klassen die Schule in Griesbeckerzell. Seit 2012 ist die Schule "flexible Grundschule" mit jahrgangsgemischten Eingangsklassen.

