Tausende Besucher sehen den Zeller Faschingsumzug

Nach zwei Corona-Jahren kommen etwa 10.000 Menschen zum Faschingsumzug in Griesbeckerzell. So fällt die Bilanz von Zell ohne See, Polizei und Rettungskräften aus.

So an die 30 Mal war Mario Pettinger nun beim Faschingsumzug in Griesbeckerzell gefordert. 25 Mal war er dabei Einsatzleiter im Sanitätsdienst der Bereitschaft Aichach im Bayerischen Roten Kreuz. „So was habe ich noch nie erlebt“, meinte Pettinger, als es am Sonntagabend galt, Bilanz zu ziehen. 29 Sanitäter und zwei Notärzte waren vor Ort, um bei Bedarf helfend einzugreifen. Pettinger warf einen Blick auf den Schreibblock, den er vor sich platziert hatte: „Normalerweise ist ein DIN-A-4-Blatt voll.“ Damit meinte er die Vorfälle, die erfasst werden müssen. Am Sonntag jedoch galt es für ihn, lediglich einen einzigen Einsatz zu notieren: eine Person, 17 Jahre, männlich. Deren vergleichsweise harmlose Verletzung an einem Unterschenkel wurde mit einem Pflaster zugedeckt.

„Ein gemütlicher Nachmittag, wir haben unseren Spaß gehabt“, so Pettinger, der angesichts des betont ruhigen Verlaufs genug Zeit fand, um sich zusammen mit seinen Kameradinnen und Kameraden an dem bunten Treiben zu erfreuen.

Das schlechte Wetter am Morgen hielt wohl einige fern

Die anderen Teilnehmer an der Abschlussbesprechung im Feuerwehrhaus äußerten sich in ähnlicher Weise, während draußen auf den Straßen vorwiegend junge Faschingsfans die letzten Gläser und Flaschen leerten.

Wie viele Teilnehmer zählte man am Sonntag bei dieser traditionellen Veranstaltung? Zu dieser Frage gab es lediglich Schätzungen, die sich im Bereich von 10.000 Menschen bewegten. Damit waren die Beteiligten am Umzug zusammen mit den Besucherinnen und Besuchern gemeint, darunter auch viele Familien. In früheren Jahren lag diese Zahl bisweilen schon deutlich höher. Den Rückgang des Interesses führten die Veranstalter von Zell ohne See darauf zurück, dass das Wetter am Morgen des Faschingssonntags zunächst nicht gerade einladend und anziehend wirkte. Später kam die Sonne durch und sorgte dafür, dass der störende Regen abgelöst wurde.

Aichacher Polizeichef und Stellvertreter sind zum ersten Mal dabei

Wenn es um mögliche Zwischenfälle bei einer solchen Großveranstaltung geht, dann ist nicht zuletzt die Polizei gefragt. Michael Jakob, der Leiter der Polizeiinspektion Aichach, war ebenso zum ersten Mal bei dieser Gelegenheit in Zell wie sein Vertreter Markus Bommler. Jakob konnte sich kurz fassen: „War sehr entspannt.“ Sicherheitsstörungen wurden ihm ebenso wenig gemeldet wie Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten. „Es kann gerne so weiter gehen“, betonte der Polizeichef, der wie die anderen Redner in der kleinen Runde der Verantwortlichen sich voll des Lobs über die gute Zusammenarbeit der einzelnen Organisationen zeigte, die am Sonntag in diesem närrischen Ort ihren Dienst verrichteten.

Auch Feuerwehr und Stadt ziehen zufrieden Bilanz

Bernhard Höß hatte ebenfalls keinerlei besonderen Vorkommnisse zu beklagen: „Wir haben ganz ruhig zusammengearbeitet“, teilte der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Griesbeckerzell mit. Jeder seiner Kameraden habe auch nach der Corona-Pause genau gewusst, war in der jeweiligen Situation erforderlich war. „Hat alles super funktioniert“, betonte Christian Happach, der Kreisbrandrat: „War schön, alles ruhig zu sehen.“

Auch ein Vertreter der Stadt Aichach zeigte sich angetan darüber, dass der „Umzug wirklich ruhig verlief“. Außerdem sagte er: „Wir sind froh, dass nichts passiert ist.“ Weil dieser Satz dem allgemeinen Tenor entsprach, war insgesamt von einem „Vorzeigeumzug“ die Rede.