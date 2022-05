Wie eine Dorfschule den Unterricht mit ukrainischen Kindern meistert

Plus Neun Kinder aus der Ukraine besuchen die Grundschule Griesbeckerzell-Obergriesbach. Sie tut alles, um die Herausforderung zu meistern.

Kateryna Druzhenets ist für die Grundschule Griesbeckerzell-Obergriesbach "wie ein Sechser im Lotto", schwärmt Schulleiterin Martina Ritzel. Die mit rund 150 Schülerinnen und Schülern recht kleine Grundschule besuchen derzeit neun Kinder aus der Ukraine. Betreut werden sie von Kateryna Druzhenets. Sie ist vor etwa vier Wochen mit ihrer Tochter und ihrer Mutter selbst aus der Ukraine geflohen und lebt nun in Obergriesbach.