Vor der Zeller Kirche liegt nun ein neues Pflaster

In einer gemeinsamen Aktion haben die Zeller den Gehweg vor der Kirche in Griesbeckerzell barrierefrei umgebaut.

In einer gemeinsamen Aktion unter Federführung des Griesbeckerzeller Heimatförderkreises haben freiwillige Helferinnen und Helfer den Gehweg vor der St. Laurentius Kirche im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell neu gepflastert. Damit ist der Bürgersteig in der Dorfmitte nun barrierefrei und insbesondere für ältere Menschen wieder besser zu begehen.

Gemeinsam packten die Zeller an, um den Gehweg zu erneuern. Die Pflastersteine stellte die Stadt Aichach. Foto: Bettina Stief

"Das grobe und buckelige alte Pflaster hat zwar schön ausgesehen, war aber für Fußgänger sehr schlecht begehbar", erläutert Gerold Tausend, der im Namen des Zeller Heimatförderkreises und in Absprache mit der Stadt Aichach die Pflasterarbeiten geplant und durchgeführt hat. Insbesondere ältere Menschen, aber auch Mütter mit Kinderwagen, sind wegen des alten Pflasters häufig auf die Teerstraße ausgewichen, was direkt an der Hauptstraße ein Verkehrsrisiko darstellte.

Stadt Aichach stellt Pflastersteine zur Verfügung

Nachdem das alte Pflaster vor der Zeller Kirche noch in gutem Zustand war, sah das Bauamt der Stadt Aichach zunächst keine Möglichkeit für eine Erneuerung. Gemeinsam mit den drei Zeller Stadträten Marc Sturm, Patrick Stief und Bettina Stief gelang es schließlich einen Kompromiss mit der Stadt Aichach zu finden: Die Stadt stellte die neuen Pflastersteine zur Verfügung, während die Zeller die Arbeiten in Eigenregie durchführten.

Unterstützung bekamen die Zeller auch von Josef Koppold, der in seiner Funktion als ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter des Landkreises unermüdlich dafür kämpft, die Barrierefreiheit von Gehwegen und Plätzen zu fördern. Gerold Tausend bedankte sich nach getaner Arbeit bei seinen freiwilligen Helfern und auch der Stadt.

