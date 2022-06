Wie können Überflutungen in Griesbeckerzell künftig verhindert werden?

Plus Bei einer Einsatznachbesprechung geht es um Ursachen und Lösungsansätze zum Hochwasser im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell. Das Rückhaltebecken war voll.

Voll gelaufene Keller, überschwemmte Straßen und Grundstücke und Hofeinfahrten voller Schlamm: So sah es am vergangenen Freitagabend nach heftigen Regenfällen im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell aus. Mehrere Feuerwehren, Mitarbeiter des Bauhofs und viele weitere Helfer waren im Einsatz. Aichachs Zweiter Bürgermeister Josef Dußmann machte sich kurz darauf ein Bild vor Ort. Zusammen mit mehreren Beteiligten erörterte er bei einer Einsatznachbesprechung Ursachen des Hochwassers und mögliche Lösungsansätze.