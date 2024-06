Zeller Feuerwehr feiert 150. Geburtstag mit vielen Gästen

Die Freiwillige Feuerwehr im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell veranstaltet am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Juni, eine große Geburtstagsparty mit bayerischem Abend und Fahrzeugschau.

Eine große Geburtstagsparty veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr aus dem Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Juni. Die Zeller Wehr feiert ihr 150-jähriges Bestehen. Zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern aus Zell, den Dorfvereinen, zahlreichen Ehrengästen und mehr als 20 geladenen Feuerwehren aus der Umgebung will der älteste Verein in Griesbeckerzell sein Gründungsjubiläum gebührend feiern.

Im Jahr 1874 haben 35 mutige Männer rund um den ersten Kommandanten Kiermeir und den ersten Vorsitzenden Ludwig Schafitel die Freiwillige Feuerwehr Griesbeckerzell ins Leben gerufen. Aus den Pionieren von damals ist im Laufe der Jahrzehnte eine gut ausgebildete und mit allerlei Geräten ausgerüstete Mannschaft geworden, zu der mittlerweile selbstverständlich auch Frauen gehören.

Feuerwehr Griesbeckerzell bekämpft auch Hochwasser

Heute ist die Freiwillige Feuerwehr Griesbeckerzell eine Art universelle Eingreiftruppe, die nicht nur Brände löscht, sondern auch Leben rettet, technische Hilfe leistet und Hochwasser bekämpft. Gerade letzteres erwies sich in den vergangenen Jahren als eine der Hauptaufgaben der Zeller Feuerwehr.

Freuen sich auf das 150. Gründungsjubiläum und zahlreichen Besuch: Der Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr Griesbeckerzell, oben von links Michael Thiele, Thomas Tausend, Georg Bucher und Martin Thiele sowie unten von links Bernhard Höß und Patrick Stief. Foto: Natalia Günsche

Durch die starke Veränderung der Aufgabenbereiche ist auch die Anzahl der jährlichen Einsätze kontinuierlich gestiegen. Im Jahr 2023 musste die Zeller Feuerwehr insgesamt 52 Mal ausrücken, so oft wie noch nie zuvor in der Vereinsgeschichte.

Im 150. Jahr nach der Gründung leisten bei der Freiwilligen Feuerwehr Griesbeckerzell 45 Aktive ihren Dienst, davon sieben Frauen. Auch für Nachwuchs ist gesorgt: zehn Jungs und zwei Mädels sind derzeit in der Zeller Jugendfeuerwehr aktiv. 20 Feuerwehrler sind aktive Atemschutzgeräteträger, zehn haben die Ausbildung zum Gruppenführer absolviert.

Das ist am Zeller Festwochenende geboten

Gefeiert wird am Wochenende beim Zeller Vereinszentrum am Hang 18a. Der Startschuss fällt am Samstagabend, 22. Juni, um 18.30 Uhr mit einem zünftigen bayerischen Abend, bei dem die „4-Taktler“ aufspielen. Weiter geht es am Sonntagmorgen, 23. Juni, um 8.30 Uhr mit einem traditionellen Weißwurstfrühstück. Um 10 Uhr folgt der Kirchenzug der Vereine zur heiligen Messe in der Zeller St. Laurentius Kirche. Beginn des Festgottesdienstes ist um 10.30 Uhr. Im Anschluss lädt die Zeller Feuerwehr zum Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen auf dem Festgelände ein. Für musikalische Unterhaltung sorgen „da Oa und die Andan“ aus dem Affinger Ortsteil Haunswies.

Allerhand geboten ist am Festsonntag zudem durch eine Fahrzeugschau und ein Kinderprogramm mit Hüpfburg. Einen großen Dank richtet die Zeller Feuerwehr an die Asphalt-Schützen, den Schützenverein Almenrausch und die Faschingsgesellschaft Zell ohne See, die ihr Vereinsgelände für die Feierlichkeiten zur Verfügung stellen.