Großeinsatz der Feuerwehren: Lastwagen steht in Flammen

Ein Lastwagen ist am Mittwochmorgen auf dem Gelände eines Discounters in Aichach ausgebrannt. Dabei ist es nach Angaben der Polizei zu zwei Detonationen gekommen. Sie geht nach ersten Erkenntnissen von einem technischen Defekt aus.

Der Notruf war laut Polizei gegen 5.50 Uhr eingegangen. Diesen hatte offenbar der Fahrer des Lastwagen selbst abgesetzt. Er hatte gerade eine Lieferung für den Einkaufsmarkt an der Donauwörther Straße abladen wollen. Als das Feuer ausbrach, war das Fahrzeug an der Rampe geparkt. Bald stand das Führerhaus des Lastwagens in Flammen.

Dabei kam es nach Angaben der Polizei vor Ort zu zwei Detonationen. Womöglich, so hieß es, war Gas an Bord. Menschen waren aber nicht in Gefahr. Auch Verletzte gab es nicht. Aktuell hält der Einsatz an. Zahlreiche Feuerwehren sind vor Ort, so dass es zu Verkehrsbehinderungen in der Donauwörther Straße kommen kann.