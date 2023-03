Großer Andrang beim Ostermarkt im Sisi-Schloss

Beim Ostermarkt im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach wird Kunsthandwerk in großer Vielfalt präsentiert. Dazu zählen Eier, mal à la Gustav Klimt, mal aus Ton.

Kunstvolle Osterkerzen, festliche Verpackungen, Filzarbeiten, Schmuck, handgemachte Keramik und religiöse gestaltete Osterdekoration dominierten am Wochenende im Sisi-Schloss im Aichacher Ortsteil Unterwittelsbach. Genau 45 Fieranten und Fierantinnen boten im Außenbereich und in den Räumen des historischen Gebäudes ihre ausschließlich handgefertigte Ware an.

Das sonnige Wetter dürfte obendrein für den gewaltigen Besucherandrang am Samstag verantwortlich gewesen sein. Da hatte Martina Baur, Leiterin des Infobüros der Stadt, bereits 1000 Tickets am Einlass verkauft, bis Sonntagabend waren es 3300.

58 Bilder Ostermarkt im Sisi-Schloss Foto: Erich Echter

Der Parkplatz war überfüllt mit Fahrzeugen, deren Kennzeichen den bayerischen Raum widerspiegelten. Angereist waren auch mehrere Busse mit Seniorengruppen, darunter die Seniorengruppe Gauting-Planegg, die mit 80 Personen nach Unterwittelsbach reiste. „Wir kommen öfter ins Sisi-Schloss und informieren uns regelmäßig übers Internet, was dort so alles geboten ist“, erzählte Reiseleiter Theo Schwier.

Zwei Besucherinnen aus Friedberg sagten: „Uns gefällt es hier, sonst würden wir nicht immer wieder den Ostermarkt besuchen.“ Auch eine Besuchergruppe aus Schrobenhausen befand: „Ein schöner Markt.“ Gelobt wurde auch die umfangreiche Angebotspalette der einzelnen Händlerinnen und Händler.

Geschenkverpackungen aus Kissing beim Ostermarkt

Eine davon war Kunsthandwerkerin Madeleine Mrotzke aus Kissing, die daheim im Keller ihre Geschenkverpackungen, Karten und Anhänger aus Papier anfertigt. „Bei mir ist alles Handarbeit – vom Ausschneiden über das Falten bis zum Kleben der Arbeiten“, erzählte sie. Nach Unterwittelsbach kommt Madeleine Mrotzke gerne. „Die Vorarbeiten mit der Stadt Aichach und dem Infobüro laufen immer gut“, unterstrich sie besonders.

Zum Urgestein des Marktes gehört Claudia Klimes aus Pöttmes. Ihre handgefertigten Kerzen sind Unikate. Sie bot nicht nur Wachsprodukte an, sondern auch Klosterarbeiten, Osterdeko und Palmkreuze, die sie von ihrer verstorbenen Mutter Ingrid Stubner übernommen hat. "Die Kerzen sind alle verschieden, keine gleicht einer anderen", sagte Claudia Klimes auf ihre kleinen Kunstwerke zeigend, die bei der Kundschaft sichtlich gut ankamen.

Zu den Urgesteinen des Marktes gehört Claudia Klimes (links) aus Pöttmes, hier mit Helferin Beate Schmaus. Ihre handgefertigten Kerzen sind Unikate. Foto: Erich Echter

Drechselarbeiten im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach

Im ersten Obergeschoß hatte an einem riesigen Tisch Gerhard Neugebauer seine Drechselarbeiten aufgebaut. Er hat sich daheim in Wollomoos im Keller eine kleine Werkstatt eingerichtet, in der er arbeitet. "Ich stelle heuer zum ersten Mal meine Arbeiten aus", gab er Auskunft. "Die Schalen, Schüsseln und Eier sind aus heimischen Hölzern."

Die Ingolstädterin Ursel Kißlinger erläuterte ihren Kundinnen und Kunden, wie aufwendig das Herstellen ihrer Tonfiguren ist.

Die Ingolstädterin Ursel Kißlinger, die Blumen und Eier aus Ton sowie "Blütenfrauen" anfertigt, erläuterte dem Publikum, wie aufwendig das Herstellen ihrer Tonfiguren ist. Foto: Erich Echter

Blumen und Eier aus Ton sowie "Blütenfrauen" hatte sie nach Unterwittelsbach mitgebracht. „Ich habe eine eigene Werkstatt mit Brennofen. Die Teile müssen gute eineinhalb Tage im Ofen bleiben, das Modellieren habe ich noch gar nicht gerechnet“, erzählte sie. Für die Kundschaft waren die Mini-Tondamen ein echter Hingucker.

Carola Distler aus Mindelheim, langjährige Kunsthandwerkerin am Ostermarkt, ist heuer mit einer neuen Bemalungsserie am Markt. „Ich habe heuer einige Eier im Stile des Wiener Jugendstilmalers Gustav Klimt angefertigt“, erklärte sie und zeigte einige Exemplare in Klimts Stil mit seinem ornamentalen, dekorativen Charakter.

Carola Distler aus Mindelheim hat heuer einige Eier im Stile des Wiener Jugendstilmalers Gustav Klimt angefertigt. Foto: Erich Echter

Über 100 Tiere aus Filz hatte die Künstlerin Petra Hauser aus Ried (bei Mering) im Angebot. Sie bot außerdem Blumen, Schalen und Postkarten an.

Im Außenbereich des Schlosses hatte die Sielenbacherin Petra Tuch ihren Stand aufgebaut. Sie war zum ersten Mal dabei. Ihr selbst angefertigtes Angebot reichte von Floristik und Papiertechnik über Rahmen und Lampen aus Altholz bis zum selbst genähten Bergstirnband und Taschen.

Über 100 Tiere aus Filz hatte die Rieder Künstlerin Petra Hauser im Angebot. Foto: Erich Echter

Renate Retzlaff zeigte sich zufrieden mit dem Geschäft, obwohl ihr Stand im Park ein wenig abseits stand. „Man merkt heute, dass viele Besucher den Markt frequentieren und auch was kaufen“, freute sie sich.

Interesse am dort angebotenen Spielzeug zeigten besonders die Buben am Stand von Albert Gottschalk aus Jetzendorf. Besonders gut angekommen sind bei den Buben kleine Räder, die sich anscheinend wie von Geisterhand bewegen.

Das Holzspielzeug von Albert Gottschalk aus Jetzendorf (links) kam bei Jung und Alt gut an. Foto: Erich Echter

Gefreut über ein gutes Geschäft mit ihrem Kinderbuch hat sich auch die Griesbeckerzellerin Sieglinde Kast. In kurzer Zeit brachte sie 45 Exemplare an die Frau und den Mann. "Poldi und Aichi sind ein Renner", freute sich Sieglinde Kast über die rege Nachfrage. Der Verkaufserlös wird einer Kindereinrichtung gespendet.