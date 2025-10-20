Grubetfreunde pflegen Feuchtwiesen am Silberbrünnel

Dank der vielen Helfer konnten die Aichacher Grubetfreunde in Kooperation mit dem Landschaftspflegeverband die Feuchtwiesen am Silberbrünnel mähen und vom Mähgut befreien. Hier wurde das Landschaftsschutzgebiet mit seinen seltenen und bedrohten Pflanzen- und Tierarten einmalig im Jahr gemäht. Die Mahd auf der Silberbrünnelwiese und dem angrenzenden Bereich, der im Besitz des Landkreises ist, wurde von den Grubetfreunden zusammengerecht und mit Schubkarren zum Abtransport auf einen Haufen gefahren. Dieser hatte am Ende eine beachtliche Größe erreicht. Die artenreichen Nasswiesen im Bereich des zentralen Quellsumpfes bedüfen einer besonderen Pflege. Zum Erhalt dieser Lebensräume bedarf es einer jährlichen Mahd der Quellmoorvegetation, um einer Verschilfung, Verbuschung oder Nährstoffanreicherung vorzubeugen.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!