Grüne fordern Neubesetzung der Integrationsstelle in Aichach

Die Grünen-Fraktion im Stadtrat fordert in einem Eilantrag die Neubesetzung der Integrationsstelle in der Stadtverwaltung wegen der "Hochphase der Migration".

Um Migranten zu unterstützen, gibt es in der Aichacher Stadtverwaltung eine Stelle für Integration und Soziales. Seit Ende Februar 2022 ist sie allerdings verwaist. Die Grünen-Fraktion im Stadtrat fordert nun laut einer Pressemitteilung in einem Eilantrag, die Stelle zeitnah wieder zu besetzen.

Bis Ende Februar 2022 war die Integrationsstelle in Aichach besetzt

In der Verwaltung der Stadt Aichach war die Stelle für Integration und Soziales über drei Jahre bis Ende Februar 2022 mit einer 19,5-Stunden-Stelle besetzt, heißt es in der Pressemitteilung der Grünen. Ihre Aufgabe war es, Migrantinnen und Migranten als Bindeglied zur Stadtverwaltung zu unterstützen, mit Ehrenamtlichen, dem Asylkreis sowie den sozialen Trägern, Vereinen und Kirchen, zusammenzuarbeiten und die Obdachlosenarbeit zu unterstützen.

Außerdem koordinierte sie Angebote für anerkannte Geflüchtete und half bei der Arbeits- und Wohnungssuche. Zu ihren Aufgaben gehörte es auch, bei der Neuorientierung und beim Stellen von Anträgen, zum Beispiel für Kindertagesstätten, beim Landratsamt, beim Jobcenter, Schulen, Ärzten, Krankenkassen, Baugenossenschaften, und Ähnlichem zu unterstützen.

Aichach hat laut den Grünen den höchsten Anteil an Migranten im Landkreis

Derzeit hat die Stadt Aichach mit etwa 540 Asylsuchenden und vielen Migranten aus den verschiedensten Ländern den höchsten Anteil im Landkreis Aichach-Friedberg, so die Grünen in ihrem Antrag, und monieren: "Die Stelle für Integration und Soziales wurde bis heute seitens der Verwaltung nicht nachbesetzt." Im Vergleich dazu seien diese Stellen in Friedberg, Mering und auch Dasing besetzt und würden häufig von den mittlerweile überforderten Sozialverbänden, Privatpersonen und anderen als Unterstützung in Anspruch genommen.

"Wir sind der Meinung, dass die Stelle dringend nachbesetzt werden sollte", schreiben die Grünen. Eine kommunale, niederschwellige Anlauf- und Koordinierungsstelle für alle Integrations- und Sozialangelegenheiten sei in der aktuellen Hochphase der Migration "selbstverständlich erforderlich". (AZ)

Lesen Sie dazu auch