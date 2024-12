Grüne sprechen mit Bürgern über Radwegekonzept

Einige Aichacher und Aichacherinnen diskutierten auf Einladung der Aichacher Grünen im Café Koch über die Fortschreibung des Geh- und Radwegekonzeptes der Stadt. Laut Pressemitteilung gab es zunächst Kritik an der derzeitigen Situation. Die neue Unterführung nach Oberbernbach hielten zum Beispiel einige für den Rad- und Fußverkehr für gefährlich. Die Kreisverkehre seien mit dem Rad nicht flüssig zu durchfahren. Die Grünen wollen nun ihr Konzept „Fairer Verkehr in Aichach“ von 2018 sowie eine Aufstellung von Problempunkten aus dem Jahr 2023 erneut dem Bauamt vorlegen. Fraktionsvorsitzende Marion Zott betonte, im Blickpunkt müsse auch der Fußverkehr stehen. Auch ältere Menschen, Menschen mit Behinderung und Kinder sollten einfach, sicher und ohne Gefahr am Verkehr teilnehmen können. Die Novelle der Straßenverkehrsordnung habe die Möglichkeiten für Kommunen, aktiv zu werden, deutlich verbessert. Laut Mitteilung waren sich die Anwesenden einig: Die Situation des Fuß- und Radverkehrs in Aichach müsse dringend verbessert werden. Wie und wann, soll beim nächsten Treffen Thema sein. Die Grünen verwiesen dazu auch auf die Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) „Fahrradklima-Test 2024“, die noch bis Samstag, 30. November, läuft. (AZ)

