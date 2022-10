Grünen-Fraktion fordert, Ortsschild in Oberbernbach zurückzuversetzen

Seit Kurzem steht das Ortsschild in Oberbernbach am Sportplatz – 400 Meter weiter innerorts als bislang. Die Grünen im Stadtrat fordern, diese Entscheidung zu revidieren.

Die Versetzung des Ortsschildes im Aichacher Stadtteil Oberbernbach sorgt weiterhin für Diskussionen. Im Zuge der Sanierung der Staatsstraße 2047 war das Schild von seinem bisherigen Standort jenseits der Einmündung der Leonhardstraße um gut 400 Meter auf Höhe des Sportplatzes verschoben worden. Die Grünen-Fraktion des Aichacher Stadtrates stellt nun einen Eilantrag zur Stadtratssitzung an diesem Donnerstag, das Schild an seinen ursprünglichen Platz zurückzuverlegen.

Der Bürgermeister und die Verwaltung sollten sich dafür einsetzen, so die Grünen-Fraktion. Zum einen wegen des nun höheren Verkehrslärms für Anwohnerinnen und Anwohner. Zum anderen aus Gründen der Verkehrssicherheit. Da das Ortsschild nun erst beim Sportplatz positioniert sei, entstehe dort "eine ernsthafte Gefahr" für Kinder, die beim Trainings- und Spielbetrieb die Straße überquerten. Denn der Verkehr sei hier nun schneller unterwegs als bisher. Allerdings gibt es an dieser Stelle eine Querungshilfe – ebenso wie nun auch auf Höhe der Leonhardstraße, wo neuerdings Tempo 70 gilt.

Bürgermeister Klaus Habermann: "Wir haben kein Aichacher Stadtrecht"

Die Grünen fordern: "Die ursprüngliche Position des Ortsschildes muss von uns als Stadtrat im Hinblick auf unsere Verantwortung und Fürsorge für die Bürger des Ortsteils Oberbernbach bestätigt werden und auch bei den entsprechenden anderen Behörden eingefordert werden."

Das Ortsschild war in Absprache zwischen Verkehrsbehörde am Landratsamt, Polizei, Staatlichem Bauamt und Stadt versetzt worden. Die Behörden verwiesen dabei auf die Straßenverkehrsordnung (StVO). Der alte Standort des Schildes war laut Polizei nie zulässig gewesen und auch dem Landratsamt zufolge lediglich geduldet worden. Bürgermeister Klaus Habermann machte im Gespräch mit unserer Redaktion deutlich, dass er die neue Regelung mitträgt: Auch für Aichach gelte die StVO. "Wir haben kein Aichacher Stadtrecht."

Früherer Stadtrat Heinrich Glöckner wendet sich an Landrat Klaus Metzger

Doch Heinrich Glöckner, Anwohner in Oberbernbach, langjähriger früherer Stadtrat und wie Habermann SPD-Mitglied, ist mit dem neuen Standort des Ortsschildes nicht einverstanden. Er sprach gegenüber unserer Redaktion von einem "Schildbürgerstreich" und wandte sich nun in einem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, an Landrat Klaus Metzger. Die Bewertung des neuen Standortes als Ortsanfang sei "realitätsfremd", so Glöckner darin. Er fordert, das Ortsschild an den alten Standort zurückzuversetzen.

Zudem hätten laut einer telefonischen Auskunft des Polizeipräsidiums in den vergangenen beiden Jahren sehr wohl Geschwindigkeitskontrollen an der Maria-Eich-Straße stattgefunden. Die Aichacher Polizei hatte argumentiert, Bußgeldbescheide für Raserinnen und Raser hätten in der Vergangenheit rechtlich nicht standgehalten, weil der Standort der Ortstafel nicht den Vorgaben der StVO entsprochen habe.