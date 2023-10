Grünen-Spitzenkandidat freut sich in Aichach über Wahlkampf-Endspurt

Ludwig Hartmann und Landtagskandidatin Christina Haubrich wollen in Aichach Wähler überzeugen. Der Wahlkampf kostet Energie. Und ist diesmal besonders hart.

Seit der zweiten Augustwoche ist Ludwig Hartmann im Wahlkampfmodus. Die Tage verschwimmen. Vor kurzem wollte der bayerische Spitzenkandidat der Grünen am Sonntag seine Anzüge aus der Reinigung abholen und wunderte sich, dass geschlossen war. Trotzdem will er im Endspurt noch einmal alles geben. Am Mittwoch macht er das auf dem Aichacher Stadtplatz - mit Landtagskandidatin Christina Haubrich.

Vor fünf Jahren kam die gelernte Krankenschwester Haubrich aus Merching in den Landtag. Die Grünen im Landkreis hatten ihr Wahlergebnis gegenüber 2013 mehr als verdoppeln können. Diesmal kämpft sie dafür, das Ergebnis von rund 16 Prozent zu halten. Ihre Arbeit, die sie als gesundheitspolitische Sprecherin der Partei geleistet habe, sei es jedenfalls wert, findet Parteikollege Hartmann am nachmittäglichen Info-Stand vor dem Rathaus.

Beim Thema Klimaschutz und Energiewende legt Hartmann los

Hartmann war am selben Tag schon in Dachau. Bei den etwa einstündigen Aufenthalten an Info-Ständen könne er etwa 30 Personen ansprechen. Und es kämen, versichern Haubrich und Hartmann, keinesfalls nur Grünen-Anhänger. Es seien viele dabei, die sich Gedanken machten. Die Verunsicherung sei spürbar, erzählt Hartmann. Immer wieder geht es um Energiewende und Klimaschutz.

Bei diesen Stichworten legt der Politiker wie auf Kommando los. Bayern sei Waldland, betont er. Das habe er im April zu Wirtschaftsminister Robert Habeck gesagt und für entsprechende Änderungen in dessen Heizungsgesetz gesorgt. Der 45-Jährige sagt, es gehe darum, Ängste ernst zu nehmen, aber nicht zu schüren, darum, die Lebensgrundlagen und das Eigentum der Menschen zu schützen. Beides bedrohe der Klimawandel. Was das bedeute, hätten die Menschen erst Ende August im Raum Kissing erleben müssen, so Haubrich.

Grünen-Spitzenkandidat Hartmann gefällt der Stadtplatz - aber...

Der Wahlkampf diesmal ist hart wie nie. Haubrich berichtet von Hakenkreuzen an ihren Wahlplakaten und Anfeindungen von Parteimitgliedern, sodass sich manche aus Angst nicht mehr engagierten. Haubrich lässt sich dadurch nicht verunsichern. Sie fühle sich angespornt.

Angespornt fühlt sich auch Fraktionschef Hartmann, aber er freut sich, dass bald Schluss ist mit Wahlkampf. Am Wahlsonntag will er mit seiner Familie endlich durchschnaufen. Bis dahin hat er noch viele Termine. Von Aichach geht es nach Nürnberg zu einer Großveranstaltung vor 600 Menschen mit Robert Habeck. Aichach jedenfalls, stellt Hartmann mit Blick auf den Stadtplatz fest, sei eine Reise wert. Bloß ob nicht die Autos weg und stattdessen Platz für die Menschen geschaffen werden sollte, überlegt er laut. Es wundert ihn nicht, dass Pläne für einen autofreien oberen Stadtplatz in der Schublade liegen, diese aber noch umstritten sind. Dann ist er wieder gefragt. Ein Heizungsbauer ist extra gekommen, um mit ihm sprechen zu können.