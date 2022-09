Gruppe Farbenfroh stellt eine bunte Welt im Aichacher Köglturm aus

Plus Sechs Künstlerinnen präsentieren im Aichacher Köglturm unterschiedlichste Werke. Wichtig ist aber jeder von ihnen: Bunt und farbenfroh müssen sie sein.

"Unsere bunte Welt" lautet das Motto einer Ausstellung, die die Künstlergruppe Farbenfroh derzeit im Aichacher Köglturm präsentiert. Das Motto lautet "Unsere bunte Welt". Alles begann vor 22 Jahren bei einem Volkshochschulkurs.