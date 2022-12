Gymnasium gibt ein eindrucksvolles Weihnachtskonzert

Unterschiedlichste Musik ist beim Weihnachtskonzert am Aichacher Deutschherren-Gymnasium zu hören. Dafür ernten die Schülerinnen und Schüler tosenden Applaus.

"In dem armseligen Stall an der Krippe des Kindes ist es schöner als in den goldenen Palästen der Könige." Dieser und andere Gedanken aus dem alpenländischen Lied "Es wird scho glei dumpa" gaben dem Weihnachtskonzert des Deutschherren-Gymnasiums in Aichach am Ende noch eine nachdenkliche Note. Davor aber gab es ein buntes Programm unterschiedlichster Musik zu hören.

Der Chor begann mit einem swingenden "Winterwonderland", hatte dann aber auch noch die sphärisch schwebenden Klänge des "Ave Maria" von Caccini und ein ausgefeiltes Arrangement des Pop-Klassikers "Hey there Delilah" im Gepäck, bevor er mit dem Gospel "Rock me in the cradle of love" abschloss.

Orchester des Gymnasiums spielt Klassisches und Filmmusik

Das Orchester gab sich zunächst klassisch mit zwei Sätzen aus einer Sinfonie von Ignaz Pleyel, um dann die schwungvolle und abwechslungsreiche Filmmusik zum "Polarexpress" darzubieten. Während Orchesterleiterin Helga Schallmayer-Fritscher ausnahmsweise am Glockenspiel zu hören war, wurde das konzentriert spielende Ensemble von Studienreferendarin Vera Decke am Pult sicher geführt.

Eine besondere Einlage boten die ukrainischen Schülerinnen und Schüler. In dem Pop-Klassiker "Mad World" arbeiteten sie sich tapfer durch den englischen Text und in dem ukrainischen Lied "Shchedryk, shchedryk" konnten sie dann in ihrer Muttersprache und als mehrstimmiger Chor begeistern.

Beim Weihnachtskonzert sangen ukrainische Schülerinnen und Schüler auch ein Lied aus ihrer Heimat. Foto: Clarissa Karg

Vor der Pause, in der die Gäste Früchtepunsch und weihnachtliche Snacks genießen und in einem Bücherbasar stöbern konnten, zeigte das Vokalensemble der Q11/12 mit „Hey Jude“ und dem irischen "Joy on Christmas Morning" eine reife stimmliche Leistung.

Mit jugendlicher Frische betrat nach der Pause der Jugendchor das Podium. Traditionelle Melodien, wie das englische "Ding dong, merryly on high" oder ein an Händel angelehnter Halleluja-Kanon wechselten sich ab mit "Angels" von Robbie Williams und "Die letzten Sterne", ursprünglich aus dem Musical "Hair". Aber, wie Musiklehrer Arnold Fritscher sagte: "Engel und Sterne passen ja immer irgendwie zu Weihnachten."

Band agiert hart am Rand der "Weihnachtlichkeit"

Nach diesem Motto agierte auch die Band hart am Rand der "Weihnachtlichkeit". Nach dem swingenden "Rockin around the Christmas Tree" wechselte man sofort zu Adele und Billie Joel. In "Skyfall" und "Just the way you are" konnten sich die beiden Sängerinnen Lena Börner und Paula Peter mit eindrucksvollen Stimmen präsentieren.

Die Rhythmusgruppe spielte durchweg sehr groovig, wobei vor allem die beiden Schlagzeuger Benjamin Sturm und Thomas Deißer die Band sicher durch die Arrangements führten. Szenenapplaus gab es für den rhythmisch präzisen Bläsersatz, als er in "I wish" von Stevie Wonder zu einer kleinen Choreografie ansetzte.

Eine reife stimmliche Leistung zeigte das Vokalensemble beim Weihnachtskonzert. Foto: Clarissa Karg

Insgesamt gab es überhaupt donnernden Applaus für die Akteurinnen und Akteure auf der Bühne, der dann allerdings von Fritscher mit ein paar ernsten Gedanken zu den aktuell eher krisenhaften Zeiten wieder gedämpft wurde. Mit einem stimmungsvoll von allen Anwesenden gesungenen und gespielten "Es wird scho glei dumpa" ging die insgesamt sehr überzeugende Veranstaltung zu Ende. (AZ)