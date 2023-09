Aichach

vor 17 Min.

Hämmern und tackern für die Reise ins Mittelalter

Ab Donnerstagmittag wird für die Mittelalterlichen Markttage in Aichach aufgebaut. Je später es wird, desto geschäftiger wird das Treiben am Oberen Stadtplatz.

Plus Am Freitagabend beginnen in Aichach die Mittelalterlichen Markttage. Bis die Fanfaren das Startsignal geben, ist viel zu tun. Am Donnerstag hat der Aufbau begonnen.

Von Claudia Bammer Artikel anhören Shape

Martina Oberhauser und ihre Kollegin Martina Seefried sind am Donnerstagnachmittag wohl die gefragtesten Gesprächspartnerinnen in ganz Aichach: Die beiden Rathaus-Mitarbeiterinnen sind am Infostand vor dem Rathaus die Anlaufstelle für die Standbetreiber bei den Mittelalterlichen Markttagen. Bis diese am Freitag um 18 Uhr eröffnet werden, ist noch jede Menge zu tun. Ab Donnerstagmittag wird überall auf dem Festgelände fleißig gehämmert und gewerkelt.

Am Infostand der Stadt bekommen alle Umschläge mit den wichtigsten Informationen. Darüber hinaus sind viele Fragen zu beantworten. Welche Nummer hat mein Stand? Wo finde ich einen Wohnmobilstellplatz? Schließlich kommen nicht alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem näheren Umfeld.

