Haiti-Kinder-Hilfe unterstützt Schulen und Waisenhäuser

Der Karibikstaat Haiti ist eines der ärmsten Länder der Welt. Die Haiti-Kinder-Hilfe mit ihrem Vorsitzenden aus Aichach hat 2023 ihre Projekte dort fortgeführt.

Haiti gilt als das ärmste Land der westlichen Hemisphäre. Von einem Erdbeben 2010 hat sich der Karibikstaat immer noch nicht vollständig erholt, 2021 ereignte sich ein weiteres. Seit vielen Jahren leistet dort der Verein Haiti-Kinder-Hilfe mit seinem Vorsitzenden, Alois Vogg aus Klingen (Stadt Aichach) Unterstützung. In seinem Jahresbericht stellt der Verein fest, die politische Lage dort habe sich weiter verschlimmert. In Anbetracht der geschilderten desolaten Situation stiegen die Lebenshaltungskosten rapide, Treibstoff sei sehr teuer und knapp. Menschen hätten ihre Beschäftigung verloren und viele würden Hunger leiden. Der Verein hat deshalb 2023 mit Sonderzahlungen für alle von ihm unterstützten Projekte versucht, den Menschen und insbesondere den Kindern und Jugendlichen das Überleben zu sichern. Die Projekte würden fortgesetzt, so der Verein.

In Port-au-Prince, der Hauptstadt Haitis, hat er den Verein „Healing Hands for Haiti“ unterstützt, damit 14 arme, behinderte Kinder wichtige orthopädische Operationen und Prothesen erhalten.

Finanziell unterstützt wurde auch Schwester Paësie vom französischen Verein „Familie Kizito“. Sie hat mit ihren Mitschwestern und Helfern mehrere Häuser errichtet, insbesondere für Slumkinder, die sonst auf der Straße leben müssten. Im früheren Mädchenheim der Haiti-Kinder-Hilfe ist das „Hauptquartier“ von Schwester Paësie mit Verwaltung untergebracht, im großen Garten wurde ein weiteres Gebäude errichtet mit einem Raum für Computerschulungen für die Jugendlichen und Lagerflächen für die Nahrungsmittelversorgung.

Gemüseanbau und Hühnerzucht für Waisenkinder in Haiti

Das Waisenhaus mit Schule „Notre Dame de la Médaille Miraculeuse“ in Cap Haitien wird von der Haiti-Kinder-Hilfe insbesondere durch die Patenschaften und Aktionen am Gymnasium Gröbenzell (bei München) unterstützt. Mit den Spenden werden Erzieher und Lehrkräfte bei der Hausaufgabenbetreuung bezahlt. Aktuell versucht die Schule, zusammen mit der Welthungerhilfe den Anbau von Gemüse voranzutreiben, um die Nahrungsversorgung der Kinder zu verbessern. Zusätzlich finanziert der Verein den Aufbau einer kleinen Hühnerzucht, um eine möglichst ausgewogene Ernährung der Kinder zu erreichen. Fortgesetzt hat der Verein seine Hilfe für die „Lucia Akademie“, eine Schule des Vereins der „Taubertäler Hilfsgemeinschaft“ in Port-au-Prince im Stadtteil Carrefour mit etwa 500 Schülern. Er trägt die Finanzierung der Lehrergehälter mit.

Das Waisenhaus "Notre Dame de la Médaille Miraculeuse", zu dem auch eine Schule gehört, in Cap Haitien wird von der Haiti-Kinder-Hilfe unterstützt. Foto: Daphne Pierre

Seit mehreren Jahren wird der Verein „Lebensmission für Haiti“ unterstützt, der in Landau in der Pfalz ansässig ist und sich seit rund 40 Jahren in Gonaives in Haiti für die Menschen und insbesondere für die Kinder engagiert. Die Haiti-Kinder-Hilfe unterstützt regelmäßig zwei Kinderhäuser im Kinderdorf. In den Kinderhäusern leben jeweils vier bis sechs Kinder, die meist keine Eltern mehr haben, familienähnlich zusammen mit einer Kindermutter. Kindergarten beziehungsweise Schule werden in Einrichtungen außerhalb des Kinderdorfes besucht.

Nach der neunjährigen Schulausbildung können sich die Kinder für eine Aufnahme in den Ausbildungs- und Studenten-Fonds bewerben, um ein Studium oder eine Ausbildung zu absolvieren. Die Lebensmission hat seit Januar 2023 das frühere Jungenheim der Haiti-Kinder-Hilfe (HKH) in Port-au-Prince übernommen und zum Studentenwohnheim umgebaut. Der langjährige Mitarbeiter Berthony wurde von der Lebensmission übernommen und wohnt nun als „Heimleiter“ zusammen mit seiner kleinen Familie auf dem Grundstück. Für seine beiden Kinder bezahlt die HKH die Kosten für Kita- beziehungsweise Schulgebühren.

Haiti-Kinder-Hilfe versorgt jungen Arzt mit einem kleinen Budget

Auch einige Einzel-Patenschaften der Lebensmission werden gefördert. Weiter unterstützt wird Hervé, ein junger Arzt, der mit Hilfe der Haiti-Kinder-Hilfe eine Hausarzt-Praxis in Cap Haitien aufgebaut hat. Da die Menschen im Umfeld seiner Praxis sehr arm sind, hat Hervé Schwierigkeiten, mit den Einnahmen seiner Praxis den Lebensunterhalt für sich und seine Familie zu bestreiten. Der Verein stellt ihm ein kleines monatliches Budget zur Behandlung armer Patienten zur Verfügung und unterstützt die Schulstipendien, die der Arzt aufgebaut hat. Seit Beginn des Schuljahres 2023/2024 besuchen 13 Kinder verschiedenen Alters umliegende Schulen, die das sonst nicht könnten. Wie wichtig der Schulbesuch ist, betont der Verein in seinem Rundbrief: "Nur durch Bildung können wir versuchen in Haiti eine Wende zum Besseren zu erreichen."