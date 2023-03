Aichach

Handwerker oder Herzogin: Gewänder für die Mittelalterlichen Markttage

Plus Im September finden in Aichach die Mittelalterlichen Markttage statt. Im Feuerhaus gab es dafür Gewänder und Schnittmuster zu erstehen. Der Andrang war groß.

Die Vorbereitungen für die Mittelalterlichen Markttage in Aichach sind in vollem Gange. Drei Tage lang – vom 8. bis 10. September – taucht die Innenstadt tief ein ins Mittelalter. Mit Theater- und Spielleuten, Musikanten, Gauklerinnen, Handwerkern, Händlerinnen und historischen Lagerleben. Damit möglichst viele Aichacherinnen und Aichacher beim Markttreiben in historischer Gewandung unterwegs sind, bot die Stadt Aichach am Samstag im Feuerhaus eine Gebrauchtkleiderbörse an. Dabei konnten auch mittelalterliche Utensilien und historische Schnitte erworben werden.

