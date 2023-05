Aichach

06:00 Uhr

Handwerker wird bei einer Kundin sexuell handgreiflich

Plus Ein Handwerker nutzt eine räumlich enge Situation aus. Die 69-jährige Frau leidet noch heute unter dem Übergriff. So bewertet ihn das Aichacher Amtsgericht.

Von Gerlinde Drexler

Erst bewunderte er ihr Dekolleté, dann strich ein 49-jähriger Handwerker aus dem Landkreis Augsburg seiner Kundin über die Brust. Wie sehr das die 69-Jährige aus dem nördlichen Landkreis schockiert hat, das war auch fast ein Jahr später bei der Verhandlung vor dem Aichacher Amtsgericht noch zu spüren. Der Handwerker hatte gegen den Strafbefehl über 3200 Euro (40 Tagessätze zu je 80 Euro) wegen sexueller Belästigung Einspruch eingelegt.

Vom Besuch des Handwerkers bei der Seniorin bekam das Gericht zwei verschiedene Versionen zu hören. Der 49-jährige Angeklagte berichtete, dass er beiläufig die Kette, die seine Kundin um den Hals trug, als schön bezeichnet habe: "Da hat sie sie mir schon entgegengestreckt und gefragt, ob ich sie anlangen will." Obwohl überrascht, fasste er die Kette an und behielt sie "etwa eine Minute lang" in der Hand. Er gab zu: "Es war sicherlich eine Berührung am Brustbein da." Das sei aber nicht absichtlich passiert. Er hätte keine sexuellen Hintergedanken gehabt, versicherte er.

