Aichach

06:45 Uhr

Handyreparatur oder Kindermode – in der Aichacher Geschäftswelt tut sich was

Plus Neue Läden haben in Aichach eröffnet, andere sind umgezogen, haben ein neues Konzept umgesetzt oder mehr Verkaufsfläche gewonnen.

Ein Laden, der Handys, Drucker und Rechner repariert, hat neu in Aichach aufgemacht. Ein anderes Geschäft bietet Bilderrahmen an, die Fotos mit LED-Technologie ausleuchten. Zwei Geschäfte sind umgezogen und haben dabei mehr Verkaufsfläche gewonnen beziehungsweise ein neues Konzept umgesetzt. Und ein Laden plant schon einen Teilumzug mit Erweiterung. Das hat sich alles in der Aichacher Geschäftswelt getan:

Neues Konzept an neuer Adresse beim O₂-Shop, wo Kunden für Beratungsgespräche jetzt auch Platz nehmen können. Foto: Gerlinde Drexler

Smartphones und Handyreparatur in Aichach

O₂-Shop mit neuem Konzept: "Shop of the future", also Laden der Zukunft, heißt das neue Konzept, mit dem der O₂-Shop Mitte Februar an der neuen Adresse am Tandlmarkt 2 startete. In dem modern eingerichteten Laden könne er viel mehr Geräte und Zubehör zeigen als vorher in der Werlberger Straße, freut sich Filialleiter Engin Turgut. Neu ist auch, dass es für Beratungsgespräche Sitzplätze gibt und seine Mitarbeiter und er Kaffee anbieten können. Von der Quadratmeterzahl her sei der neue Shop zwar etwas kleiner, aber allein schon durch die Aufteilung habe man mehr Platz gewonnen, so der Leiter des Shops.

