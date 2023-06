Aichach

vor 48 Min.

Hat eine 39-Jährige 30.000 Euro von der Oma ihres Mannes geklaut?

Plus Eine 39-Jährige ist in Aichach wegen Diebstahls und Urkundenfälschung angeklagt. Sie bestreitet die Vorwürfe. Und die Geschädigte kann nicht mehr gefragt werden.

Von Gerlinde Drexler

Mit 5000 Euro griff die Oma ihrem klammen Enkel freiwillig unter die Arme. Anfang 2021 landeten weitere 30.000 Euro vom Konto der Großmutter auf dem ihres Enkels. Die allerdings soll dessen 39-jährige Ehefrau mit einer gefälschten Unterschrift transferiert haben. Dafür muss sich die Frau nun vor dem Schöffengericht Aichach wegen Diebstahls und Urkundenfälschung verantworten. Eigentlich hätte sie zu dem Zeitpunkt im Gefängnis sitzen müssen.

Die Oma, die im südlichen Landkreis lebte, hatte sich im Januar 2022 an die Polizei gewandt, als ihr aufgefallen war, dass von ihrem Konto 30.000 Euro abgebucht waren. Sie erzählte, dass sie der Enkel und seine Frau um die Weihnachtszeit besuchten. Dabei sah die Oma die Angeklagte in die offene Schublade schauen, in der die Überweisungsformulare lagen. Die 39-Jährige habe das damit begründet, dass sie nur die offene Schublade schließen wollte, gab die Oma bei der Polizei an. Zweifel daran kamen ihr erst, als sie die große Abbuchung auf ihren Kontoauszügen entdeckte.

