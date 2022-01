Gegen Corona-Regeln verstoßen? Wirt greift Schuldspruch nicht mehr an

Plus Verhandlung gegen einen 55-jährigen Gastronomen aus dem Landkreis wird nicht fortgesetzt. Vor einer Fortsetzung mit weiteren Zeugen gibt es eine Lösung.

Weder die Sperrstunde noch die Maskenpflicht soll ein 55-jähriger Wirt aus dem Landkreis im November 2020 eingehalten haben. Weil er dabei erwischt wurde, erhielt er einen Bußgeldbescheid über 6000 Euro wegen Verstoßes gegen die Infektionsschutzmaßnahmen. Dagegen legte der Gastronom Einspruch ein. Bei der Verhandlung vor dem Aichacher Amtsgericht Mitte Januar widersprachen sich Polizei und Zeugen. Ein weiterer Verhandlungstag sollte Klarheit bringen. Er war nun allerdings doch nicht nötig.