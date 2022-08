Aichach

vor 49 Min.

Haus der Senioren: "In Aichach muss niemand einsam sein"

Plus Englisch lernen, singen oder einfach ein wenig ratschen. Im Haus der Senioren ist vieles geboten. Zum Geburtstag der Stifterin gibt es einen Tag der offenen Tür.

Von Lara Voelter

Eleonore Beck, die verstorbene Stifterin des Hauses der Senioren in Aichach, hätte vermutlich ihren Spaß gehabt, wenn sie am Donnerstagmittag als Zaungast durchs offene Fenster der Begegnungsstätte hineingespickt und gelauscht hätte. Sieben ältere Damen haben sich in die Küche des Hauses mit der wohlklingenden Adresse "Hinterm Turm 4" gesetzt, tauschen bei Kaffee und Bienenstich Neuigkeiten und Anekdoten aus. Gerda Landerer, 80, sagt: "Ich will nicht aufs Foto. Hier sagen alle immer, ich sei so oft in der Zeitung. Aber was soll ich machen? Natürlich setze ich mich in einen Autoscooter, wenn mich die Presse darum bittet." Schallendes Gelächter. Marianne Schmid, 79, ist der Meinung, es sei ein passender Moment für ein Foto. "Seit zwei Tagen läuft es gut mit meinen Falten, sie werden irgendwie weniger." Erneutes Lachen, schließlich ein Foto - mit allen Anwesenden, auch mit der Leiterin des Hauses, Renate Schubert, und ihrem Stellvertreter Josef Jakob.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen