Aichach

06:00 Uhr

Haus in der Aichacher Altstadt darf umgebaut werden

Eine zusätzliche Wohnung soll dieses Wohn- und Geschäftshaus an der Ecke Bauerntanzgasse und Am Büchel bekommen.

Plus Ein Wohn- und Geschäftshaus in der Altstadt soll eine weitere Wohnung bekommen. Vier Mehrfamilienhäuser mit 28 Wohnungen in Oberbernbach lehnt der Bauausschuss ab.

Von Claudia Bammer

Ein Wohn- und Geschäftshaus in der Aichacher Altstadt soll eine zusätzliche Wohnung bekommen. Den Umbauplänen stimmte der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats in seiner Sitzung am Dienstagabend zu. Allerdings spielt dabei auch der Denkmalschutz eine Rolle.

