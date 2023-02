Haushalt: Stadtrat hält an den geplanten Investitionen fest

Plus Der Stadtrat beschließt die Grundlagen des Etats, erwartungsgemäß nicht einstimmig. Die FWG scheitert mit Sparvorschlägen. Der Kämmerer will nichts "beschönigen".

Ein Jahr ist es her, dass die Haushaltsberatungen 2022 im Aichacher Stadtrat jäh ausgebremst wurden. Peter Meitinger von der CSU beantragte damals eine Vertagung, um einen Haushaltskonsolidierungsausschuss einzusetzen. Der Haushalt wurde schließlich doch beschlossen. Der Ausschuss sollte sich um die folgenden Jahre kümmern. Diesmal ist die Lage ähnlich: Die Stadt hat nach wie vor mehrere Großprojekte vor der Brust, die in den kommenden Jahren nur mit neuen Schulden finanzierbar sind. Der Fertigstellung des Haushalts steht diesmal nichts im Weg. Der Stadtrat beschloss die Eckdaten des Etats und die geplanten Investitionen am Donnerstagabend – erwartungsgemäß nicht einstimmig.