Heidi Mader vertritt die Grundschule Aichach-Nord beim Vorlesewettbewerb

Auch in diesem Schuljahr fand wieder der Vorlesewettbewerb der vierten Klassen an der Grundschule Aichach-Nord statt. Jede vierte Klasse wählte dazu vorab zwei Klassensieger aus, die gegeneinander antraten. Die Jury bestand aus fünf Experten, darunter Rektorin Janina Würtele. Die Finalistinnen trugen den Zuhörern aus ihrem selbst ausgewählten Buch vor. In der zweiten Runde erhielten die Mädchen einen unbekannten Text und mussten abermals eine Passage möglichst flüssig, betont und am besten noch fehlerfrei vorlesen. Das Buch „Sams“ von Paul Maar hielt dabei einige Stolperstellen bereit. Den vierten Platz teilten sich Sophia Buchweitz, Selma Dagdelen und Lina Rachel. Platz drei belegte Pia Sedlmair, den zweiten Platz ergatterte Ilvie Pfundmair. Für den ersten Platz überzeugte Heidi Mader die Jury.

