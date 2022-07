Erst hat Helmut Beck den Fraktionsvorsitz im Aichacher Stadtrat abgegeben, jetzt kehrt er dem Aichacher Ortsverband den Rücken.

Die Nachricht kam am Sonntagabend, knapp eine Stunde bevor die Jahreshauptversammlung der Aichacher CSU begonnen hat: Helmut Beck verlässt den Aichacher CSU-Ortsverband. Das teilte er einer Reihe von Mitgliedern in einer E-Mail mit.

Im April hatte er sein Amt als Fraktionsvorsitzender der CSU im Aichacher Stadtrat niedergelegt. Seinen Entschluss hatte er der Fraktion ebenfalls per E-Mail mitgeteilt. Damals kritisierte Beck Josef Dußmann, mit dem die CSU 2020 in den Bürgermeisterwahlkampf gezogen war. Von diesem fühle er sich "missbraucht und ausgenutzt“, so Beck damals. Seinen Rückzug aus dem CSU-Ortsverband jetzt begründet er ähnlich. Josef Dußmann, der Ortsvorsitzender ist, habe sein uneingeschränktes Vertrauen über Jahre hinweg missbraucht, schrieb Beck an die Mitglieder.

Helmut Beck hat seine Mitgliedschaft im Aichacher CSU-Ortsverband gekündigt. Foto: Fotostudio Hunger & Simmeth

Überrascht von dem Schreiben wurde kurz vor der Jahreshauptversammlung CSU-Schatzmeister Dieter Saliger, der die Versammlung mit dem stellvertretenden Vorsitzenden Stefan Westermayr für den erkrankten Josef Dußmann leitete. In der Versammlung sei es kein großes Thema gewesen: Ein Mitglied habe das Schreiben angesprochen. Saliger bedauert, dass Beck nicht zur Versammlung gekommen ist. "So etwas kann er doch ansprechen."

So sieht das auch Josef Dußmann. Er führt das Zerwürfnis auf das Amt des Zweiten Bürgermeisters zurück, das Beck gern behalten hätte, und das nun er selbst als Stimmenkönig bei der Wahl innehat. Becks Verbleib in der Fraktion ist in seinem Schreiben kein Thema. Dußmann geht davon aus, dass es in der Fraktionssitzung am Dienstagabend angesprochen wird.