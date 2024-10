Herbert Hanika aus Aichach ist ein „Weißer Engel“

Herbert Hanika (links) ist ein „Weißer Engel“. Als einer von nur zehn Menschen aus dem Regierungsbezirk Schwaben erhielt der Aichacher kürzlich in Günzburg die Auszeichnung vom Amtschef des Bayerischen Gesundheitsministeriums, Rainer Hutka (rechts), überreicht. Hutka würdigte damit Hanikas besonderes ehrenamtliches Engagement in den Bereichen Gesundheit und Pflege. engagiert sich seit zwölf Jahren ehrenamtlich im Aichacher Heilig-Geist-Spital. Neben einem wöchentlichen Spielenachmittag organisiert er seit zehn Jahren einen monatlichen Dämmerschoppen und hilft bei Feiern und Festlichkeiten mit. In ganz Bayern erhalten diese Auszeichnung pro Jahr maximal 70 Personen.

Hans Eberle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bayerisch-Schwaben Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis