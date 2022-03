Aichach

vor 18 Min.

Hilfe durch Aichacher Gruppe: Familienvater findet den Weg aus der Sucht

Plus Als er vergisst, dass er zum zweiten Mal Vater geworden ist, beginnt Nicolai Bartelt den Kampf gegen seine Medikamentensucht. Wie er es geschafft hat.

Von Stefanie Brand

„Mein Name ist Nicolai Bartelt und ich war abhängig von Medikamenten.“ Mit diesem Satz könnte eine Runde der Kreuzbund-Gruppe „ Aichach 2“ beginnen. Doch das tut sie in der Regel nicht. Denn zu den wöchentlichen Treffen kommen meist bekannte Gesichter. Sie kennen sich, sie kennen ihre Geschichten, ihren Weg in die Sucht und ihren Weg aus der Sucht. Doch wie ist es, wenn eine Person, die suchtkrank oder suchtgefährdet ist, neu zur Gruppe kommt?

