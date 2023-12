Hochwasser an der Paar erschafft eine "Sulzbacher Seenplatte"

Tauwetter und Regen haben die Paar im Landkreis Aichach-Friedberg anschwellen lassen. Die Auswirkungen sind aber gering.

Das Tauwetter und der Regen der vergangenen Tage haben die Pegel an der Paar steigen lassen. Am Montagvormittag schienen bei Aichach die Autos auf der Straße zwischen der Tränkmühle und dem Aichacher Ortsteil Sulzbach über eine "Sulzbacher Seenplatte" zu fahren. Links und rechts der Straße breiteten sich Wasserflächen aus, in denen der ein oder andere Nebenweg zu enden schien.

Die Hochwasserwarnung des Wasserwirtschaftsamts Donauwörth reichte bis Montagabend. Laut Wolfgang Müller, Pressesprecher am Landratsamt Aichach-Friedberg, gab es bis dahin keine meldenswerten Ereignisse, mit Ausnahme eines Feuerwehreinsatzes wegen eines "Die Pegel an der Paar haben sich derzeit auf Meldestufe 1 bis 2 stabilisiert", so Müller.

Pegel an der Paar nur noch in Aichach bei Meldestufe 2

Am Nachmittag lag der Pegel in Aichach am Blauen Steg noch oberhalb der Meldestufe 2. Flussaufwärts in Dasing war er bereits im Sinken begriffen und wieder unterhalb der Meldestufe 2, in Mering lag er zu diesem Zeitpunkt unterhalb der Meldestufe 1.