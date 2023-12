Hochwasser erreicht an der Paar in Aichach Meldestufe 2

Tauwetter und Regen lassen die Paar im Landkreis Aichach-Friedberg anschwellen. Am Sonntag sind bei Aichach einige Wiesen überschwemmt.

Das Hochwasser, das das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth für die Zeit ab Sonntag angekündigt hat, ist im Landkreis Aichach-Friedberg angekommen. In Aichach hat der Pegel der Paar am Blauen Steg am Sonntag gegen Mittag die Meldestufe 2 erreicht.

Am Sonntagvormittag wies das Wasserwirtschaftsamt darauf hin, dass sich Infolge der Niederschläge vom Samstag in Verbindung mit dem Tauwetter im Landkreis Aichach-Friedberg eine Hochwasserlage mit raschem Anstieg der Pegelstände an der Paar entwickelt hat. Die Behörde warnte vor Überschwemmungen und Ausuferungen.

Wiesen bei Aichach überschwemmt

Durch die ab Montag vorhergesagten weiteren Niederschläge im Einzugsgebiet sei an der Paar im weiteren Verlauf mit einem Überschreiten der Meldestufe 2 zu rechnen, so das Wasserwirtschaftsamt. In Aichach erreichte der Pegel am Blauen Steg bereits am späten Sonntagvormittag die Meldestufe 2, die in Aichach bei 150 Zentimetern beginnt. Meldestufe 2 bedeutet, dass land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet sein können und es leichte Verkehrsbehinderungen auf Straßen geben kann. Wiesen sind überschwemmt.

Flussaufwärts in Mering und Dasing sowie flussabwärts in Mühlried (Stadt Schrobenhausen) lagen die Pegel auch um 16 Uhr am Nachmittag noch knapp unter dieser. In Aichach stand der Pegelstand zu dieser Zeit bei 166 Zentimetern. Der Lech blieb noch unter der Meldestufe 1.

Weitere Entwicklung hängt von den Niederschlägen ab

Die weitere Entwicklung hänge von den für nächste Woche vorhergesagten Niederschlägen in Verbindung mit dem Abschmelzen der restlichen Schneedecke ab, so das Wasserwirtschaftsamt.

In vielen Regionen Bayerns ist Hochwasser angekündigt. Zusätzliche Informationen und Pegelstände unter www.hnd.bayern.de. (bac)