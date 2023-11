Aichach

06:15 Uhr

Hochwasserprobleme verhindern Bauvorhaben in Griesbeckerzell

Plus Zwei Bauvorhaben in Griesbeckerzell werden kritisch gesehen, solange es kein Auffangbecken gibt. Lehm- und Sandabbau in Oberbernbach ist auch Thema im Ausschuss.

In unschöner Regelmäßigkeit hat Griesbeckerzell unter Hochwasser zu leiden. Daher steht auf der Straße von Haunswies (Gemeinde Affing) her auf der rechten Seite ein Auffangbecken zur Debatte, um das Problem aus der Welt schaffen zu können. Vorerst aber sind Bauvorhaben in diesem Bereich kritisch zu sehen. Das war in der Sitzung des Aichacher Bauausschusses am Dienstag bei zwei Vorhaben der Fall.

In der Haunswieser Straße ist der Anbau eines Hackschnitzel-Heizhauses vorgesehen. Lediglich Marc Sturm und Georg Robert Jung (beide FWG) waren mit diesem Antrag einverstanden. Jung vertrat die Auffassung, das betroffene Grundstück liege relativ weit oben. Sturm betonte, es handle sich um kein Wohnhaus: "Es ist keine Person gefährdet."

