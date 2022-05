Aichach

19:10 Uhr

Hochzeitssaison beginnt: Kommt im Wittelsbacher Land der große Boom?

Plus Wegen Corona mussten viele Paare in den vergangenen beiden Jahren ihre Hochzeit absagen. Das ist dieses Jahr anders. Doch nicht jeder holt die Hochzeit nach.

Von Lara Voelter

Lockdown, keine Hochzeitsband, wenige bis keine Hochzeitsgäste erlaubt. Wer in den vergangenen beiden Jahren seine Hochzeit feiern wollte, musste mit zahlreichen Corona-Einschränkungen leben. Deshalb haben viele ihren großen Tag verschoben – einmal, teilweise sogar zweimal. Inzwischen können Hochzeiten wieder uneingeschränkt gefeiert werden, zahlreiche Feste werden nachgeholt. Herrscht im Wittelsbacher Land nun ein Hochzeitsboom, um nachzuholen, was so lange nicht möglich war?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

