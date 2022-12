Aichach

Höhere Strompreise: Stadt Aichach kommt noch glimpflich davon

Plus Auch für die Stadt Aichach wird ab kommendem Jahr der Strom deutlich teurer. Aber längst nicht so sehr wie in anderen Kommunen im Landkreis Aichach-Friedberg.

Von Nicole Simüller

Die Stadt Aichach muss ab kommendem Jahr deutlich mehr für Strom bezahlen. Allerdings kommt sie im Vergleich zu einigen Gemeinden im Wittelsbacher Land vergleichsweise glimpflich davon.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

