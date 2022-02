Aichach-Hollenbach

18:00 Uhr

Bürger-App ist bald verfügbar: Hollenbach folgt dem Beispiel Kühbach

Plus Der Hollenbacher Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, eine Bürger-App zur Verfügung zu stellen. Diese Vorteile bietet sie den Bürgerinnen und Bürgern.

Von Johann Eibl

Kühbach schlüpfte in die Rolle des Vorreiters und bot seinen Bürgern als erste Kommune im Landkreis Aichach-Friedberg eine Bürger-App an. Diesem Beispiel folgt nun die Gemeinde Hollenbach. In der Sitzung am Donnerstag akzeptierte der Gemeinderat ohne Gegenstimme ein entsprechendes Angebot der Firma Cosmema GmbH in Gaimersheim. Damit werden für die Kommune einmalig Kosten in einer Höhe von 3000 Euro fällig für die Gestaltung, Entwicklung und Markteinführung. Die Betreuung wird monatlich jeweils 220 Euro kosten. Für den einzelnen Nutzer eines Smartphones entsteht dabei keine finanzielle Belastung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

