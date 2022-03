Drogen und Alkohol am Steuer: Polizei zieht Autofahrer aus dem Verkehr

Bei Verkehrskontrollen ertappt die Polizei einen 33-Jährigen in Aichach, der unter Drogen steht. In Motzenhofen hat ein 24-Jähriger zu viel getrunken.

Bei zwei Kontrollen hat die Aichacher Polizei am Wochenende zwei Autofahrer erwischt, die unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol standen. Sie zog beide aus dem Verkehr.

Am Freitag gegen 22.45 Uhr hielt die Polizei einen 33-Jährigen in der Bahnhofstraße in Aichach an. Die Einsatzkräfte stellten bei ihm laut Mitteilung drogentypische Auffälligkeiten fest. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und im Krankenhaus durchgeführt.

Der alkoholisierte Autofahrer muss mit einem Fahrverbot rechnen

Am Samstag gegen 1.10 Uhr unterzog eine Streife einen 24-jährigen Autofahrer in der Walchshofener Straße im Hollenbacher Ortsteil Motzenhofen einer Verkehrskontrolle. Die Polizeibeamten stellten Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Test am Alkomaten ergab laut Polizei über 0,5 Promille. Der Fahrer muss mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. (jca)