Humanitas Aichach engagiert sich gegen Hunger in Kenia

Der Verein unterstützt seit dem Frühjahr ein neues Projekt. Es geht um Hilfe für hungernde Familien. Dabei hat sie einen bewährten Helfer.

Schon im Frühjahr 2022 hat Humanitas Aichach ein neues Projekt in Kenia initiiert. Es handelt sich um direkte Familienhilfe in der Ngong diocese – Ewuaso Kedong Parish. Wegen der anhaltenden Dürre sind etliche Familien von Hunger bedroht. Selbst eine Mahlzeit am Tag ist manchmal nicht möglich.

Lieselotte Pfundmair-Bischoff, Vorsitzende von Humanitas Aichach, erzählt: "Die Bevölkerung der Masai lebt von ihren Tieren. Die Männer verlassen ihre Familien, um für die Tiere Weidegrund zu finden. Die Frauen kümmern sich um die wenigen Tiere, die zu Hause gelassen wurden und müssen für ihre Kinder sorgen." Die Trockenheit dauere an. "Es wächst nichts", so Pfundmair-Bischoff. Dazu kämen die Probleme mit den fehlenden Getreidelieferungen aus der Ukraine. Die Folge sei, dass sich alles immens verteuere. Schätzungen zufolge werden über drei Millionen Menschen in Kenia mit dem Hungertod konfrontiert werden.

Humanitas Aichach arbeitet auch in Kenia mit Father Enhart Mpete zusammen

Dem tansanischen Rosminan Father Enhart Mpete, mit dem die Vorsitzende seit Jahren in Kontakt steht, wurden im vergangenen Jahr turnusgemäß von seinem Orden neue Aufgaben zugewiesen. Er entschied sich für neue pastorale Aufgaben in Kenia.

Wie Lieselotte Pfundmair-Bischoff berichtet, Father Enhart Mpete, mit dem Humanitas im Jahr 2016 ein Brunnenprojekt im Hospital in Kwai in Tansania erfolgreich durchgezogen hat, habe die Familien ausgesucht, die nun von Humanitas mit Reis, Mais und Bohnen unterstützt werden. Es seien meist Witwen mit einer Schar von Kindern. Es spiele keine Rolle, welcher Glaubensrichtung sie angehören. "Die Nahrungsmittel werden auf dem Markt gekauft und dann von Enhart Mpete und seinen Helfern portioniert", so Pfundmair-Bischoff.

Humanitas will weiter helfen

Momentan überweist Humanitas Aichach einen Betrag von 400 Euro, der für vier Familien etwa drei Monate reicht. Diese Hilfe möchte die Humanitas kontinuierlich fortführen und eventuell ausweiten. Wer sie unterstützen will: Spendenkonto von Humanitas Aichach: IBAN DE86 7205 1210 0000 0042 42. Stichwort Familienhilfe Kenia. (AZ)