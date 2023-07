Aichach

vor 31 Min.

Hund läuft Halterin davon und reißt Huhn in Aichach

In Aichach hat am Sonntag ein Hund mindestens ein Huhn gerissen.

In Aichach läuft am Sonntagnachmittag der Hund einer 43-Jährigen davon. Kurz darauf reißt der Vierbeiner in der Nähe mindestens ein Huhn.

Ein Hund hat am Sonntagnachmittag in Aichach ein Huhn gerissen. Der Vierbeiner lief gegen 16.30 Uhr einer 43-jährigen Frau aus Aichach davon. Tierhalter einigen sich in Aichach selbstständig Wie die Polizei mitteilte, riss er anschließend auf einem nahen Anwesen an der Ignaz-Baldauf-Straße mindestens ein Huhn. Der Hund konnte relativ schnell zugeordnet werden. Daher einigten sich die beiden Tierhalter eigenständig. (nsi)

