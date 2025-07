Am 31. März zog der Frühling in die Edith-Stein-Schule in Aichach ein. Bei der Frühlingsfeier der Klassen eins und zwei wurde gesungen, Theater gespielt sowie ein Tanz aufgeführt. Am Ende der Frühlingsfeier wartete eine ganz besondere Überraschung auf die Kinder. Alle erhielten eine eingepflanzte Hyazinthe. Die Hyazinthentöpfchen hatte der Obi-Markt Aichach spendiert.

