Ihr Kinderlein kommet: Der Aichacher Christkindlmarkt ist eröffnet

Speziell für die Kinder war es ein besonderer Moment, als sie am Freitagabend bei der Eröffnung des Aichacher Christkindlmarktes das Christkind (Annika Brzenskott) mit seinen Engeln sahen. Gemeinsam mit dem Nikolaus und Bürgermeister Klaus Habermann eröffnete die „himmlische“ Schar den Jubiläums-Markt, den die Stadt zum 20. Mal organisiert – musikalisch begleitet von der Stadtkapelle Aichach, die anschließend mit einem Konzert auf die Adventszeit einstimmte.

Am Samstag ist der Markt von 16 bis 21 Uhr, am Sonntag von 14 bis 21 geöffnet. Am ersten Adventssonntag findet außerdem von 13 bis 20 Uhr der Alternative Christkindlmarkt auf dem Schlossplatz statt. Ab dem 1. Dezember werden der Nikolaus und die Engel wieder täglich am Abend ein Fenster am Rathaus-Adventskalender öffnen.

Bei der Eröffnung des Aichacher Christkindlmarktes waren das Christkind und seine Engelsschar die Hauptakteure. Foto: Katrin Zagel