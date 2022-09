Neue Ausstellung: Im Feuerhaus treffen Besucher die Wittelsbacher auf Du und Du

Plus Die neue Ausstellung stellt Aichach als Wiege der Wittelsbacher vor. 15 Herrscher erzählen dort aus ihrem Leben und lassen sich hautnah erleben.

Sein Bruder Rudolf machte Ludwig IV., Herzog von Bayern, das Leben schwer. Und auch mit dem Papst lag er im Streit. Den setzte Ludwig IV. kurzerhand ab, nachdem er zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt worden war. Sehr lebendig vermittelt die ab dem Wochenende für alle geöffnete Ausstellung im Aichacher Feuerhaus Informationen und Anekdoten rund um 15 Herrscher und Repräsentanten des Hauses Wittelsbach. Kinder können mit dem Löwen „Witti“ auf Entdeckungstour gehen. Das Motto der zweijährigen Ausstellung „ Aichach – Wiege der Wittelsbacher“ werde sich als Marke etablieren, hofft Bürgermeister Klaus Habermann.