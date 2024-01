Aichach

18:00 Uhr

Im Aichacher Rübsamen fließen zum Abschied viele Tränen

Plus Die Aichacher Filiale des Modehauses Rübsamen öffnet am Samstag zum letzten Mal. Traurige Kunden verabschieden sich mit emotionalen Gesten von den Verkäuferinnen.

Von Evelin Grauer

Eine Kundin mit einer großen Merci-Packung in der Hand kommt in die Aichacher Rübsamen-Filiale am Stadtplatz. Sie steuert auf Filialleiterin Gisela Bauer zu, umarmt sie und drückt ihr das Abschiedsgeschenk in die Hand. Beide haben Tränen in den Augen. Auf einer beigelegten Karte bedankt sich die Frau unter anderem für die "super Beratung" in dem Geschäft und für das Gefühl, "immer willkommen zu sein". Seit Ende Oktober haben Gisela Bauer und ihr Team viele solcher emotionaler Szenen erlebt. Vor allem Stammkunden haben die zwölf Beschäftigten mit Gesten und Aufmerksamkeiten immer wieder zum Weinen gebracht. Am Samstag, 13. Januar, öffnet der Aichacher Rübsamen zum letzten Mal.

In Aichach endet eine Ära

Damit endet am Stadtplatz direkt neben dem Rathaus eine Ära. Rübsamen hat eine über 100-jährige Tradition. In Aichach verkaufte der Modehändler seit über 40 Jahren auf drei Etagen Wäsche, Strümpfe, Bademode sowie Herren- und Damenmode inklusive junger Mode. Ende Oktober wurde bekannt, dass das finanziell angeschlagene Unternehmen vier seiner insgesamt 13 Filialen schließen muss, weil sie nicht mehr kostendeckend betrieben werden konnten. Darunter waren auch das Geschäft in Aichach und der s.Oliver-Partnerladen in Friedberg. Seit Anfang dieser Woche steht fest, dass es auch für das Stammhaus in Augsburg und alle noch verbliebenen Filialen keine Rettung mehr gibt. Betroffen ist auch der Kultstore am Friedberger Marienplatz. Da kein Investor für Rübsamen gefunden wurde, bedeute das das Aus, heißt es in einer Pressemitteilung.

