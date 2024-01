Aichach

vor 52 Min.

Im Boden von Aichachs Altstadt gibt es noch viel zu entdecken

2023 haben Ausgrabungen auf dem Gelände Am Büchel 3 stattgefunden. Im oberen, direkt Am Büchel liegenden Bereich sind die Fundamente des früheren Dumler-Hauses zu sehen. Unten rechts sind die Reste eines Nebengebäudes erkennbar.

Plus Bei Ausgrabungen in der Innenstadt werden immer wieder Fenster in die Vergangenheit geöffnet. Das freut Archäologen und Denkmalschützer. Bauherren nicht immer.

Von Carmen Jung Artikel anhören Shape

Wer im Aichacher Zentrum baut, muss mit Verzögerungen rechnen. Denn die Innenstadt ist wegen der jahrhundertealten Stadtgeschichte historischer Boden. Deshalb öffnen Bagger wie beim neuen Verwaltungsgebäude am Tandlmarkt nicht nur eine Baugrube, sondern immer wieder auch Fenster in die Vergangenheit. Dann folgen Ausgrabungen, die Bauherren Zeit und Geld kosten. Doch wie aufschlussreich sind diese Blicke zurück?

Bis 2001 stand das sogenannte Dumler-Haus Am Büchel 3. Es war geprägt vom markanten, zweigeschossigen Steherker an der Gebäudefront. Foto: Stefan Fendt Aus Altbayern In Schwaben

In den vergangenen Jahren hatten Archäologen in der Paarstadt gut zu tun. Emmanuel Schormair, Mitarbeiter der Aichacher Museen, hat sich die jüngsten Ausgrabungen in der Oberen Vorstadt, an der Martinstraße und Am Büchel näher angeschaut. Er kommt in einem Aufsatz für die aktuelle Ausgabe des Jahrbuchs Altbayern in Schwaben zu dem Schluss, dass in letzter Zeit "der Boden in und um die Altstadt wichtige Puzzleteile zur Geschichte und Entwicklung Aichachs preisgab".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen