Aichach

vor 48 Min.

Im Café Dahoam herrscht Weihnachtsstimmung ganz ohne Christmas-Songs

Für Wohlfühlstimmung in Aichach sorgten (v. li.): Harti Bauch (Bluesharp, Gitarre), Matthias Schröck (Bass), Ralf Dippel (Drums), Brugi Weber (Gesang), Jürgen Mill (Gesang, Gitarre).

Plus Beim Benefizkonzert für das Aichacher Café Dahoam nimmt die J. J. Bluesband das Publikum mit auf eine soulige Blues-Expedition. Für das Café geht es vorerst weiter.

Von Manfred Zeiselmair

Nach dem Benefiz-Konzert von „Rocket Man“ Andreas Kümmert gesellte sich nun auch die J. J. Bluesband zu den musikalischen Unterstützern zur Rettung des Aichacher "Cafés Dahoam". „Brugi“ Weber und Co. gaben dort in gemütlicher „Dahoam“-Atmosphäre vor rund 30 Besucherinnen und Besuchern ein überzeugendes Wohnzimmer-Konzert. Für kulinarische Unterstützung sorgte der Aichacher Grillmeister Tom Resch, der die Gäste kostenlos mit Smoker-Fleisch und „Pulled Burger“ versorgte.

Wirtin Patricia Hullah bedankte sich für die Hilfsaktionen der vergangenen Wochen und Monate sowie für die großzügigen Spenden ihrer Gäste. Sie habe dabei viel Liebe und Wertschätzung erfahren. Angesichts der großen Corona-Defizite und der angespannten wirtschaftlichen Lage sei der Fortbestand ihres Cafés immer noch in der Schwebe. Bei der Crowdfunding-Aktion, einer Art Gruppen- oder Schwarmfinanzierung im Internet, sind bis zu deren Ablauf an Heiligabend exakt 5385 Euro eingegangen. Hullah sagt, sie werde „weiterkämpfen“ und arbeite an einem neuen Konzept. Nach einer kurzen Weihnachtspause werde sie für ihre Gäste ab 8. Januar „auf jeden Fall wieder da“ sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

