Im Ferienprogramm kommt ein Mitmach-Circus nach Aichach

Plus Ein neues Angebot für das Ferienprogramm 2023 steht schon fest. Ab Februar sucht die Stadt noch weitere Angebote. Die Bilanz für 2022 fällt positiv aus.

Das Jahr hat gerade erst begonnen, doch schon bald beginnen die Vorbereitungen für das Aichacher Ferienprogramm 2023. Ab Februar werden die Angebote gesammelt, berichtete Hauptamtsleiterin Aurelija Igel im Aichacher Finanzausschuss. Erstmals dabei ist diesmal ein „Mitmach-Circus“ in den Herbstferien. Igels Bilanz für 2022 fiel durchweg positiv aus: Die Zahl der Angebote erreichte im vergangenen Jahr einen Höchststand.