Im Herbst heißt es in Aichach wieder "Ramadama"

Der Aichacher Natur- und Umweltschutzbeirat will die Flursäuberungsaktion wiederholen. Im Herbst werden auch die schönsten "Natur-Oasen" gekürt.

"Ramadama" soll es im Herbst wieder in Aichach heißen: Der Natur- und Umweltschutzbeirat der Stadt mit seinem Vorsitzenden Michael Zott will die Flursäuberungsaktion, die 2017 stattfand, wiederholen. Geplant ist sie nach derzeitigem Stand für Oktober, wie es in der jüngsten Sitzung hieß. Für die "Ramadama"-Aktion müssen noch die Räumstrecken und die Lagerplätze für das Sammelgut bestimmt werden. Beirat und Stadtverwaltung sollen dazu eine Arbeitsgruppe bilden.

Fördern will der Beirat außerdem naturnahe Gärten und somit die Artenvielfalt. Deshalb lobte er im Frühjahr den Wettbewerb „Natur-Oasen in Aichach“ aus. Mittlerweile sind alle teilnehmenden Gärten besichtigt worden, wie in der Sitzung berichtet wurde. Die Jury ist bereits zusammengetreten, um die Gärten zu bewerten. Die Preisträger sollen im Herbst im Rahmen einer Beiratssitzung geehrt werden.

Nistkastenbau auf der Gewerbeschau Wila

Eine Nachlese gab es zur Teilnahme des Beirats an der Gewerbeschau Wila. Der Stand sei auf reges Interesse gestoßen, wurde berichtet. Mit Unterstützung des Landschaftspflegeverbandes und der Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege wurden 70 Nistkästen und 30 Insektenhotels gebaut. Zeitweise waren drei bis vier Teams im Einsatz. Zudem wurden die Besucher und Besucherinnen über Ausmaß und Vermeidung von Papiermüll aufgeklärt und es wurden Aufkleber zur Vermeidung unnötiger Werbung verteilt.

Einen Online-Vortrag zum Thema Lichtverschmutzung hielt Sabine Frank, die einzige Nachtschutzbeauftragte Deutschlands aus dem Kreis Fulda. Sie erläuterte, wie schädlich zu viel Licht für Mensch und Natur sei und wie unnötiger Lichteinsatz in Gewerbegebieten reduziert werden könne. Bei der Ausweisung von Neubaugebieten habe die Kommune alle Möglichkeiten, die Beleuchtung zu regeln.

Diskussion um zu viel Licht in Aichach

Es folgte eine rege Diskussion, welche Vorgehensweise zur Reduzierung entsprechender Lichtverschmutzung in schon bestehenden Gewerbegebieten ratsam wäre. Konkret angesprochen wurde die Ziegelei im Ortsteil Oberbernbach sowie das große Gewerbegebiet an der B300 im Süden der Stadt. Die Einstellung einer städtischen Fachkraft im Sinne eines Umweltbeauftragten wurde ebenfalls angesprochen. Bürgermeister Klaus Habermann verwies dazu auf viele positive umweltbezogene Maßnahmen der vergangenen Jahre und meinte, ein Umweltbeauftragter sei nicht finanzierbar.

Schließlich wurde angeregt, ein Gremium „Licht“ ins Leben zu rufen, welches sich aus interessierten Beiratsmitglieder zusammensetzen soll. Obwohl laut der Nachtschutzbeauftragten die nächtliche Beleuchtung, was Lichtstärke und -temperatur angeht, mittlerweile durch gesetzliche Vorgaben geregelt ist, tendiert der städtische Umweltbeirat dazu, auf Information und freiwillige Reduzierung der Beleuchtungsintensität zu setzen. Die gestiegenen Energiepreise dürften ebenfalls Wirkung zeigen, hieß es. (AZ)