Im Labyrinth nach dem richtigen Lebensweg suchen

Das Labyrinth am Griesbacherl in Aichach ist ein Schmuckstück für die Freizeitanlage.

Plus In der Trauer kann der Gang auf verschlungenen Pfaden Klarheit für das eigene Leben bringen. Doch das Besinnungslabyrinth in Aichach kann auch in anderen Situationen helfen.

Von Heike John

Kinder des benachbarten Spielplatzes am Heini-Baronner-Weg in Aichach springen mit viel Spaß den 177 Meter langen verschlungenen Steinplattenweg entlang. Mit bedächtigeren Schritten nähern sich Bewohnerinnen und Bewohner aus dem nahen Seniorenheim, auf ihre Rollatoren gestützt, der Mitte, wo in acht Ecken die Rose von Chartres nachgebildet ist. Das Ende Juni fertiggestellte Labyrinth in der Freizeitanlage am Griesbacherl ist für viele Besucher eine Attraktion. Über den neu entstandenen Besinnungsort ist man im St. Afra Hospiz besonders glücklich.

Das uralte Symbol der Erkenntnis ist ein Geschenk, das die Stadt Aichach zum 25-jährigen Bestehen des ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes beim Caritasverband Aichach-Friedberg im vergangenen Jahr in Auftrag gab. Der renommierte Labyrinth-Erbauer Gernot Candolini plante es. "Für uns ging damit ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung, denn in der Trauerarbeit spielt das Labyrinth eine große Rolle", erklärt Hospizkoordinatorin Christine Neukäufer. "Das Labyrinth ist wie eine kleine Pilgerfahrt. Es lädt ein nachzudenken, einzukehren, umzukehren. Es ist ein Hilfsmittel am Weg zu sich selbst." So steht es auf dem Hinweisschild der Stadt Aichach.

