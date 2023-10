Im Spital müssen die Bewohner deutlich mehr bezahlen

Plus Höhere Kosten für Lebensmittel, Energie und Personal: Die Heimkosten für das Heilig-Geist-Spital in Aichach steigen drastisch. Der Stadtrat sieht keine Alternative.

Ein Platz im Heilig-Geist-Spital in Aichach wird deutlich teurer: zwischen knapp 400 Euro und 785 Euro mehr müssen die Bewohnerinnen und Bewohner im Monat zahlen. Der Aichacher Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung einer Erhöhung der Beträge zugestimmt. Angesichts der steigenden Ausgaben sahen Bürgermeister Klaus Habermann und die Ratsmitglieder dazu keine Alternative.

Heimleiter Hans Eberle erläuterte im Stadtrat die Lage. Seit der letzten Kostenkalkulation haben sich demnach erhebliche Mehrkosten ergeben: insgesamt fast 656.000 Euro. Die größten Steigerungen gab es laut Eberle bei den Lebensmitteln, Energie und Personal. Bei den Lebensmitteln entstanden allein durch die Inflation Mehrkosten von rund 35.000 Euro. Bei den Energiekosten wurde der Verbrauch des vergangenen Jahres mit den gültigen Vertragskosten der Stiftung hochgerechnet: 105.000 Euro mehr.