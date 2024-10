Im Stadtrat: Grundsteuer, Radwege und Mittagsbetreuung

Neue Hebesätze werden in Aichach für die Grundsteuer ab 2025 festgelegt. Nötig wird das durch die Grundsteuerreform. Ihre Höhe ist Thema im Stadtrat am Donnerstag, 24. Oktober. Der Finanzausschuss hat bereits eine moderate Senkung der Hebesätze empfohlen. Außerdem wird in der Sitzung der Entwurf für das Geh- und Radwegekonzept vorgestellt. In einem Erweiterungsbau soll die Mittagsbetreuung für die Ludwig-Steub-Grundschule untergebracht werden. In der Sitzung wird die Eingabeplanung präsentiert. Weitere Themen sind die Beteiligungen der Stadt, die Echtzeitübertragung von Bürgerversammlungen, die Jahresrechnung 2023 und Vergaben von Sanierungsarbeiten am Verwaltungsgebäude. Der öffentliche Teil der Sitzung beginnt um 18 Uhr im Sitzungssaal im Verwaltungsgebäude I am Tandlmarkt 13. (AZ)

Claudia Bammer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis