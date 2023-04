Aichach

In Aichach am Stadtplatz gibt es ab sofort Salat- und Reisbowls

Plus Die Familie Liebscher/Franz aus Untergriesbach hat einen langjährigen Leerstand in der Passage gefüllt und dort das Lokal Bowls & More eröffnet.

Von Marina Wagenpfeil

Noch läuft nicht alles rund im neuen Bowls & More Fine Food in der Passage am Stadtplatz in Aichach. Am Montag – der zweite Tag, an dem geöffnet war – brach kurzzeitig der Kassenserver zusammen, weshalb keine Kartenzahlungen möglich waren. Manche Zutaten, die die Betreiber für ihre Bowls brauchen, konnten ebenfalls noch nicht geliefert werden. Und auch die Flyer kamen erst im Laufe des Montags an. Doch genau dafür gibt es ein sogenanntes Soft-Opening – eine Art Anlaufphase, in der das Lokal zwar bereits geöffnet hat, aber noch die Abläufe geprobt, optimiert und Fehler verziehen werden. Bald soll der Betrieb dort reibungslos laufen.

Die Familie aus Untergriesbach hilft für Bowls & More zusammen

Offizieller Startschuss für den kleinen Gastrobetrieb ist am Mittwoch. Testweise wurden die Türen seit Sonntag geöffnet. Die bisherige Resonanz sei gut, sagt Oswald Franz. Seine Tochter Sophie Liebscher ist die Inhaberin von Bowls & More. Doch eigentlich ist der Laden ein Familienprojekt. Wenn Tochter Sophie ihrem "eigentlichen" Job bei einer Bank nachgeht, halten Mutter Anja Franz und der Vater die Stellung. Auch die jüngere Schwester packt mit an. Dabei kommt die Familie aus Untergriesbach gar nicht aus der Gastrobranche. Doch offen für Neues sind sie definitiv. Nebenbei verkauft die Familie gebrauchte Wohnwagen. Auf dem Friedberger Advent haben sie außerdem an zwei Ständen Keramik und Kartoffelgerichte angeboten.

